В Каспийске создадут промпарк на оборонном заводе "Дагдизель" до лета 2020 года

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Индустриальный парк появится до лета 2020 года на оборонном заводе "Дагдизель" в городе Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.

"Планируется, что промышленный парк на территории "Дагдизеля" будет создан в первом полугодии, до лета", - сказал представитель пресс-службы.

По словам министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанова, пакет документов по созданию индустриального парка направлен в правительство республики.

"Достаточно активно себя проявляет руководство нашего "Дагдизеля" и министерства промышленности и энергетики республики в плане создания парка на незадействованных площадях завода. Долгие годы там земля и мощности пустовали. Сегодня принято решение о создании там индустриального парка. Весь пакет документов уже согласован и направлен в правительство республики", - сказал министр в четверг на пресс-конференции в Махачкале.

Он сообщил, что неделю назад комиссия рассмотрела несколько проектов на получение статуса резидента ТОР "Каспийск" и "Дагестанские Огни". "В том числе три проекта, которые будут расположены на территории индустриального парка "Дагдизель", еще по пяти проектам ведется работа", - добавил министр.

В сентябре 2019 года сообщалось, что на заводе "Дагдизель", который в том числе производит военную продукцию, планируется создать промпарк для поддержки предприятия в сложный для него период. Для его создания предполагается привлечь финансирование по линии Фонда развития моногородов. Позже сообщалось, что есть 10 потенциальных резидентов будущего промпарка - предприятия по производству мебели, обуви и бытовой техники. В совокупности там планируется создать 588 рабочих мест, объем инвестиций составит свыше 2,6 млрд рублей.

О "Дагдизеле"

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку военной продукции до 2023 года.