{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Каспийске создадут промпарк на оборонном заводе "Дагдизель" до лета 2020 года

Ранее сообщалось, что уже есть 10 потенциальных резидентов будущего промпарка. Среди них предприятия по производству мебели, обуви и бытовой техники

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Индустриальный парк появится до лета 2020 года на оборонном заводе "Дагдизель" в городе Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана.

"Планируется, что промышленный парк на территории "Дагдизеля" будет создан в первом полугодии, до лета", - сказал представитель пресс-службы.

По словам министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанова, пакет документов по созданию индустриального парка направлен в правительство республики.

"Достаточно активно себя проявляет руководство нашего "Дагдизеля" и министерства промышленности и энергетики республики в плане создания парка на незадействованных площадях завода. Долгие годы там земля и мощности пустовали. Сегодня принято решение о создании там индустриального парка. Весь пакет документов уже согласован и направлен в правительство республики", - сказал министр в четверг на пресс-конференции в Махачкале.

Он сообщил, что неделю назад комиссия рассмотрела несколько проектов на получение статуса резидента ТОР "Каспийск" и "Дагестанские Огни". "В том числе три проекта, которые будут расположены на территории индустриального парка "Дагдизель", еще по пяти проектам ведется работа", - добавил министр.

В сентябре 2019 года сообщалось, что на заводе "Дагдизель", который в том числе производит военную продукцию, планируется создать промпарк для поддержки предприятия в сложный для него период. Для его создания предполагается привлечь финансирование по линии Фонда развития моногородов. Позже сообщалось, что есть 10 потенциальных резидентов будущего промпарка - предприятия по производству мебели, обуви и бытовой техники. В совокупности там планируется создать 588 рабочих мест, объем инвестиций составит свыше 2,6 млрд рублей.

О "Дагдизеле"

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны РФ на поставку военной продукции до 2023 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Вучич заявил, что Вашингтон настаивает на немедленной отмене торговых пошлин Приштиной
Политик напомнил, что у Сербии по теме непризнанного Косова "нет легких переговоров"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС