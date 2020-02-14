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Российские операторы связи разошлись во мнении о сокращении сроков переноса номера

Речь идет о сокращении сроков перехода абонентов к другому оператору с восьми до четырех-шести дней

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские мобильные операторы по-разному оценивают возможность сокращения срока переноса телефонных номеров абонентов с восьми до четырех-шести дней. Это следует из ответов компаний на просьбу прокомментировать ТАСС соответствующую инициативу Россвязи.

Ранее в четверг глава Россвязи Олег Духовницкий заявлял, что ведомство предлагает поступательно сокращать сроки перехода российских абонентов к другому оператору при сохранении номера (Mobile Number Portability, MNP). Предполагается, что операторы, в сеть которых планируется перенесение номера физлица, смогут сделать это на один-два дня раньше положенного минимального срока в восемь дней. Для юрлиц такой срок может сократиться на пять-семь дней с нынешних 29 суток. Кроме того, также обсуждается возможность сокращения срока ожидания для физлиц и до четырех дней, допускал Духовницкий.

Мнения операторов

Как отмечают в "Билайне", сегодня процедура MNP технически проработана, ее параметры являются оптимальными, и любой пересмотр содержит риски с точки зрения технических процедур. Таким образом, уверены в компании, сохранение действующих параметров процедуры MNP является более выгодным для абонентов, поскольку процесс уже отработан.

Вместе с тем, с технической точки зрения сокращение сроков переноса номера не представляет большой сложности и не окажет существенного влияния на работу операторов, считают в свою очередь в "Мегафоне". "В среднем за год услугой MNP пользуется около 1% абонентов. Изменения в большей степени коснутся самих пользователей - если раньше у них было пять дней на погашение задолженности перед прежним оператором, то теперь это время сократится до одного-двух дней", - пояснили там.

Со своей стороны представитель Tele2 отметил, что в компании считают инициативу Россвязи полезной. По мнению Tele2, сокращение сроков MNP может помочь оператору-реципиенту (оператору, к которому мигрирует абонент) принимать больше новых клиентов, а оператору-донору при этом оставалось бы меньше времени на удержание абонента, в том числе не самыми прозрачными способами, например отказывая в переносе номера по недостаточно обоснованным причинам.

В МТС воздержались от комментариев относительно инициативы Россвязи.

Будущее предложений Россвязи

По словам Духовницкого, сейчас вопрос сокращения сроков прорабатывают в рамках Технического совета базы данных перенесенных номеров, участниками которого являются представители федеральных органов исполнительной власти, операторов связи и ФГУП ЦНИИС. Впоследствии предложения совета будут представлены в Минкомсвязь РФ для принятия окончательного решения, рассказал глава Россвязи, не уточнив конкретные сроки.

Согласно данным Россвязи, общее количество заявок на услугу по смене оператора с сохранением номера мобильного телефона в России с момента запуска этой услуги с 1 декабря 2013 года достигло 33 млн, из них одобрено почти 15 млн. Сегодня к базе данных перенесенных абонентских номеров подключены все действующие операторы сотовой связи, а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров, SMS-агрегаторов.

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