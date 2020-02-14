Выручка "Вымпелкома" в IV квартале 2019 года снизилась на 3,3%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выручка "Вымпелкома" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.,) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,3% и составила 73,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании в России за квартал вырос на 19,3% - до 29,7 млрд рублей.

По итогам 2019 года консолидированная выручка "Вымпелкома" незначительно сократилась и составила 289,9 млрд рублей, EBITDA выросла на 21% - до 126,7 млрд рублей.