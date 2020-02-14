Минсельхоз подтвердил снижение цен на овощи в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Цены на овощи, заметно выросшие на Дальнем Востоке в конце января в связи с закрытием границы с Китаем, начали снижаться, сообщила журналистам заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут по итогам совещания с регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО). При этом, по ее словам, до начального уровня цены пока не опустились.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. По данным полпредства, в СМИ стала распространяться информация о необоснованном повышении цен на продукты питания из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы России с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

"Все отметили, что был всплеск цен в конце января - начале февраля, когда была ситуация с фактическим закрытием границы между Россией и Китаем. Сейчас все отмечают, что ситуация стабилизируется, потому что в большинстве регионов машины с овощами начали приходить. Есть определенные сложности сейчас в Приморском крае, с которыми мы будем разбираться вместе с нашими китайскими партнерами. Цены пока не вернулись к январскому уровню, но с открытием поставок из Китая цены начали снижаться", - сказала Лут.

Она добавила, что запасы овощей в каждом регионе достаточные, они составляют от месячной до двухмесячной потребности по разным группам овощей.