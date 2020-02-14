Реализация произведенной на Ставрополье сельхозтехники в 2019 году увеличилась на 5%

ПЯТИГОРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Объем реализации сельскохозяйственной техники, произведенной на предприятиях Ставропольского края, в 2019 году превысил 1,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2018 году. Эта техника соответствует европейским стандартам, но дешевле западных аналогов, сообщило в пятницу управление по информполитике правительства региона.

"По данным краевого Минпрома объем реализации сельскохозяйственной техники, произведенной на предприятиях края, в прошлом году превысил 1,1 млрд рублей, что на 5% больше показателя 2018 года. Увеличить продажи удалось практически всем предприятиям, лучших показателей добились акционерные общества "Агропромтехника", "Гидроагрегат", "Станкотерм" и "Сельхозремонт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у предприятий есть возможность и дальше наращивать выпуск и сбыт продукции. "Имеющиеся мощности позволяют предприятиям и дальше наращивать производство, активно работать над завоеванием новых рынков сбыта в России и странах СНГ. Для этого у ставропольских сельхозмашиностроителей есть необходимые преимущества: доступная стоимость и высокое качество продукции", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко.

По информации управления, производящие сельхозтехнику предприятия занимаются внедрением новейших технологий и оборудования. "Используется лазерная раскройка листового металла, что заметно повышает производительность труда. Закупается современное сварочное полуавтоматическое оборудование, а также оборудование по термическому упрочнению рабочих агрегатов сельскохозяйственных машин. На всех стадиях производства налажен контроль за соблюдением технологических параметров, нормативов и технических условий, за качеством готовой продукции", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что выпускаемая в крае сельхозтехника ежегодно проходит испытания на машиноиспытательных станциях. Организации сельхозмашиностроения выпускают всю почвообрабатывающую технику (плуги, культиваторы пропашные и для сплошной обработки почвы, дисковые и зубовые бороны, лущильники), посевные агрегаты, сеялки, системы контроля работы пропашных сеялок и проч.