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"Газпром" и германские трейдеры прекратили арбитражный спор по ценам на газ

Слушания должны были пройти в период с 13 по 24 января 2020 года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпром экспорт" и германские трейдеры - Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH - прекратили арбитражное разбирательство по пересмотру цен на поставку газа, говорится в отчете "Газпрома".

30 января 2018 года "Газпром экспорт" инициировал арбитражное разбирательство против германских компаний с требованием о пересмотре цены по контрактам на поставку природного газа.

Слушания должны были пройти в период с 13 по 24 января 2020 года. Однако 10 января стороны проинформировали трибунал о своем намерении прекратить арбитражное разбирательство.

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