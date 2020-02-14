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Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

Президент Белоруссии хочет договориться с Москвой о снижении процента по кредиту до порядка 3% с отсрочкой выплат

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает России сократить процент по кредиту на строительство БелАЭС до порядка 3% с отсрочкой выплаты, отторжения у российской стороны нет. Об этом он сказал в пятницу во время поездки в Светлогорск (Гомельская область).

По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос в Сочи 7 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным, который предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с введения санкций.

"Вы [РФ] сорвали сроки, значит давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме, где-то около 3%. Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется, - приводит его слова агентство БелТА. - И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку, а там большие деньги, или они [РФ] подвигаются по кредиту". По его словам, "отторжения по этому предложению у российского президента не было".

Лукашенко напомнил, что "россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м - второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции [российскому генподрядчику]". По словам Лукашенко, в Сочи "стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к настоящему времени к единому знаменателю так и не пришли".

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Белоруссия и Россия заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд. Предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС. Общая стоимость объекта, согласно расчетам, не должна превысить $11 млрд.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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