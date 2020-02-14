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Скандалы вокруг крупных автоконцернов

Spiegel: Volkswagen не смог достичь мирового соглашения по "дизельному" делу в ФРГ

По сведениям издания, истцов не устроила компенсация в размере €830 млн, которую им предложил автопроизводитель

ТАСС, 14 февраля. Германский автоконцерн Volkswagen не смог добиться заключения мирового соглашения в ФРГ по коллективному иску, связанному с "дизельным скандалом". Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По его сведениям, автопроизводитель предложил истцам, которых в настоящий момент насчитывается порядка 460 тыс., компенсацию в размере €830 млн, однако адвокатов Федерального союза общества защиты потребителей (VZBV) такая сумма не устроила.

VZBV совместно с Общегерманским автомобильным клубом 1 ноября 2018 года подал коллективный иск к Volkswagen. Истцы хотят доказать, что концерн "посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям". К жалобе могут присоединиться все, кто приобрел, начиная с ноября 2008 года, подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189. Иск, который изложен на более чем 200 страницах, направлен в Высший земельный суд в Брауншвейге.

"Дизельный скандал" разгорелся в 2015 году, когда оказалось, что автомобили Volkswagen с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Теги
ГерманияСкандалы вокруг крупных автоконцернов
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