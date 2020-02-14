WP: убытки из-за коронавируса растут на фоне нехватки деталей у автозаводов Европы

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Экономические убытки, связанные со вспышкой нового коронавируса, растут на фоне того, как автозаводы стран Европы и Азии испытывают нехватку деталей для производства машин. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу на первой полосе газеты The Washington Post.

"Экономические убытки от эпидемии коронавируса в Китае растут по мере того, как у азиатских и европейских автозаводов не хватает деталей, тратящие крупные финансовые средства китайские туристы остаются дома, а американские компании готовятся к непредсказуемым потрясениям, - отмечается в материале. - Это только первые финансовые последствия, которое, как ожидается, сохранятся на протяжении нескольких месяцев даже в том случае, если похожая на грипп болезнь вскоре будет взята под контроль, отмечают экономисты и эксперты, занимающиеся вопросами цепочек поставок".

Издание приводит оценки лондонской компании Capital Economics, которая считает, что последствия коронавируса, "вероятно, приведут к сокращению мировой экономики в этом квартале впервые после глубокого финансового кризиса 2009 года".

Как напоминает издание, американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler предупредил, что может закрыть один из своих европейских заводов. "Некоторые американские производители могут столкнуться с нехваткой деталей через одну или две недели", - подчеркивается в статье. Выступая на этой неделе в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что распространение коронавируса, "скорее всего, повлияет на Соединенные Штаты".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.