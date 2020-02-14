СМИ: Renault готовится сократить расходы на €2 млрд после убытков в 2019 году

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Французский автопроизводитель Renault готовит план по масштабной экономии средств, который включает сокращение структурных расходов на €2 млрд, а также может подразумевать закрытие некоторых предприятий. Об этом сообщает в пятницу газета Les Echos.

"Мы не можем позволить себе роскошь ожидать, пока Лука де Мео заступит в должность в июле, - заявила временно исполняющая обязанности директора Renault Клотильда Дельбо, которая после передачи руководства де Мео станет его заместителем. - 2019 год был тяжелым для Renault, и мы не удовлетворены результатами". По ее словам, план действий должен быть представлен уже в мае этого года.

Издание сообщает, что сокращение структурных расходов на €2 млрд должно будет произойти в ближайшие три года. Оно отмечает, что на столе лежит вариант и с закрытием заводов, подтверждая данный тезис фразой Дельбо о том, что компания "не исключает ничего" в этом контексте. Кроме того, напоминает газета, в распоряжении Renault до сих пор имеется небольшая доля в германском автомобильном концерне Daimler, "с которой уже ничего не происходит последние два года", а также французам принадлежит 43% капитала японского автопроизводителя Nissan.

Ранее в пятницу Renault опубликовала годовой финансовый отчет, согласно которому чистый убыток в 2019 году составил €141 млн. Согласно документу, объемы продаж сократились на 3,4%, до 3,8 млн автомобилей. Оборот группы компаний, входящих в Renault, составил €55,5 млрд (снижение на 3,3% по сравнению с 2018 годом), из них €3,1 млрд приходится на "Автоваз" (+3%)". При этом вклад российской компании в чистую прибыль по реализации составил €155 млн.

Компания ожидает в 2020 г. 3-процентного спада на автомобильном рынке Европы и России и роста бразильского рынка на 5%. В качестве факторов неопределенности отмечается введение в Европе нового регламента по снижению выбросов CAFE и возможное влияние распространения коронавируса.