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Распространение коронавируса нового типа
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Китай увеличил финансирование борьбы с коронавирусом до $12,9 млрд

Как сообщили в Минфине КНР, 43% от дополнительных средств будет направлено в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число инфицированных

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Китайские власти на 9,7% увеличили финансирование борьбы с распространением нового коронавируса, выделив дополнительную сумму в 8 млрд юаней ($1,14 млрд). Как сообщило в субботу Министерство финансов КНР, в итоге ассигнования достигли 90,1 млрд юаней ($12,9 млрд).

Как отмечается на сайте ведомства, 43% от дополнительных средств будет направлено в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число инфицированных. Центральный госбюджет обеспечивает примерно треть от всех отчислений по стране, остальные расходы власти регионов финансируют самостоятельно.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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