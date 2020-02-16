В "Газпроме" ответили на сомнения США в способности России достроить "Северный поток - 2"

В субботу глава американского энергетического ведомства заявил, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток - 2". Ему был задан вопрос относительно того, считает ли он, что Россия сможет обойти американские санкции, завершив строительство газопровода собственными силами. "Они не смогут", - приводит агентство Bloomberg слова главы Минэнерго США. "Им грозит очень длительная задержка, потому что у России нет соответствующих технологий", - полагает Бруйетт. "Если они разработают ее [технологию], мы посмотрим, что мы сможем сделать", - добавил он.

"Никогда не говори никогда", - сказал на это ТАСС представитель "Газпрома".

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце 2019 года сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Затем его подписал президент США Дональд Трамп. На этом фоне базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.