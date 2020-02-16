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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского превысило $1,6 млрд

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.

Как отмечает издание со ссылкой на газету The Telegraph, рост состояния бизнесмена - а еще в апреле 2019 года журнал оценивал его в $500 млн - произошел в результате очередного раунда привлечения инвестиций, после которого рыночная стоимость Revolut стала оцениваться в $6 млрд. Официально об итогах раунда станет известно на следующей неделе.

По данным Forbes, компания Revolut, предоставляющая банковские услуги, была основана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским и бывшим разработчиком Deutsche Bank Владом Яценко. Как сообщают источники журнала, доля Сторонского в предприятии составляет около 30%.

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