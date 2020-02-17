Минтранс Китая отменил дорожный сбор из-за коронавируса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение отменить плату за проезд на всех дорогах страны для облегчения транспортного сообщения в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Министерства транспорта КНР.

Как указывает ведомство, данная мера позволит ускорить доставку товаров по территории КНР и поспособствовать работе китайских компаний. Отмечается, что соответствующее решение вступило в силу 17 февраля. Информация о сроках его действия в настоящий момент не приводится.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.