ЦРПТ запустил бесплатный электронный документооборот в системе маркировки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Оператор системы маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил сервис электронного документооборота для передачи данных об операциях с маркированными товарами между компаниями и системой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Сервис ЭДО Лайт бесплатный для всех участников системы "Честный знак". В первую очередь он предназначен для малых предприятий, которые еще не пользуются коммерческими сервисами электронного документооборота", - говорится в сообщении оператора.

В пресс-службе отметили, что сервис позволяет пересылать электронные документы с кодами маркировки между продавцом и покупателем и передавать информацию об этом в систему маркировки. "Сервис максимально упрощает процесс подключения к системе "Честный знак" для малого и среднего бизнеса и минимизирует затраты на интеграцию и последующую работу в системе. Мы понимаем, что в этом сегменте есть очень большой запрос на упрощение работы и стремимся отвечать на него. Поэтому нам было важно запустить этот сервис до 1 марта 2020 года, когда передача данных в "Честный знак" станет обязательной для обувной отрасли", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Оператор ЦРПТ" Дмитрия Алхазова.

Как добавили в компании, компании, которые уже используют коммерческие сервисы электронного документооборота, могут продолжать работу с маркировкой в привычных системах.