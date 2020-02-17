Минфин разработал законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение количества способов закупок до трех, сообщает пресс-служба министерства.

"Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий комплексную оптимизацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, упрощение проводимых процедур, сокращение их сроков. Предусматривается существенное сокращение количества конкурентных способов закупок до 3 наиболее распространенных - конкурс, аукцион, запрос котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса", - говорится в сообщении.

Законопроект устанавливает единые требования к содержанию извещений о закупках всеми конкурентными способами закупок. Также сокращаются сроки выполнения процедур при проведении указанных трех способов. "Дальнейшее сокращение сроков представляется невозможным, в том числе поскольку вступит в противоречие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Для исключения чрезмерно длительного проведения аукциона предлагается установить максимальный срок торгов - не более 3 часов с момента их начала", - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом увеличивается количество участников закупки, с которыми заключается контракт. В случае уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик направит контракт для заключения участнику, заявке которого присвоен следующий порядковый номер (каждому следующему до заключения контракта), что увеличит возможность заключить контракт без повторной закупки.

Также законопроект предусматривает введение "универсальной стоимостной предквалификации", предусматривающей допуск к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн. рублей только участников, имеющих опыт исполнения контракта вне зависимости от его предмета, в объеме не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта. "Изменения направлены на определение поставщиков, обладающих опытом участия в государственных и муниципальных закупках, и на исключение участия в закупках фирм-однодневок", - отмечается в сообщении.