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Cadillac отзывает в России 321 автомобиль

На транспортных средствах заменят кронштейны громкоговорителя системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
Cadillac XT5 EPA/BOB RIHA JR
Описание
Cadillac XT5
© EPA/BOB RIHA JR

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Cadillac в России - ООО "Джи эм авто" - отзывает 321 автомобиль марки Cadillac XT5. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2017-го по 2019 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления", - сообщил Росстандарт.

На транспортных средствах заменят кронштейны и крепежи громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

В Росстандарте отметили, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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