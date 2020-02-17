Госдума 18 февраля рассмотрит поправки о расширении программы маткапитала

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании 18 февраля планирует рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками, расширяющими программу материнского капитала в соответствии с инициативами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания президиума фракции в понедельник.

"Во вторник мы предполагаем рассмотреть важный законопроект, это поправки в закон об использовании материнского капитала", - сказал он. По словам Исаева, предполагается, что законопроект будет принят в третьем и заключительном чтении также на этой неделе, а уже 26 февраля его рассмотрит Совет Федерации, после чего документ уйдет на подпись президенту. "Таким образом мы максимально ускорили процедуру принятия", - пояснил он.

В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка, а также увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Единороссы и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесли соответствующие поправки, предложив их ко второму чтении законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Поправки в первую очередь продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей. Поправки также сокращают срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до пяти дней, за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет фактически в беззаявительном порядке. Сократится и срок оказания услуги по направлению маткапитала на те или иные цели (выдача средств) - с месяца до 10 дней.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.