Правительство поддержало льготы для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало четыре законопроекта о льготах для инвесторов в Арктике, которые позволят реализовать якорные проекты в регионе. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Считаю, что на последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности "Роснефти" и других наших добывающих компаний, что очень важно", - сказал Борисов. Он отметил, что новые условия работы в Арктике "дадут прирост темпам экономики страны".

Борисов впервые докладывал Путину по вопросам ТЭК, которые он курирует после назначения нового состава правительства в РФ в конце января. Он сообщил главе государства, что дал себе три месяца "для полного возможного погружения" в вопросы отрасли.

Кабмин разработает меры поддержки отечественных производителей при реализации нацпроектов и инвестпрограмм госмонополий.