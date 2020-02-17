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"Ласточки" с 1 апреля начнут курсировать между Анапой, Ростовом-на-Дону и Новороссийском

Поезда будут курсировать ежедневно, продажа билетов уже открыта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" с 1 апреля свяжут скоростными электропоездами "Ласточка" Ростов-на-Дону, Анапу и Новороссийск, говорится в сообщении холдинга.

"На участке Ростов - Разъезд 9 км электропоезд "Ласточка" будет следовать сдвоенным составом (10 вагонов), далее на станции Разъезд 9 км будет производиться разъединение составов. Один состав из пяти вагонов отправится до станции Новороссийск, второй - до станции Анапа. В обратном направлении из Новороссийска и Анапы электропоезда "Ласточка" будут отправляться одиночными составами, которые, объединившись на станции Разъезд 9 км, проследуют сдвоенным составом в Ростов-на-Дону", - говорится в пресс-релизе.

Поезд "Ласточка" Ростов - Новороссийск/Анапа будет курсировать ежедневно. Остановки предусмотрены на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

Продажа билетов на поезда "Ласточка" сообщением Ростов - Новороссийск/Анапа уже открыта. На поезда отправлением с 1 по 25 апреля билеты будут доступны по фиксированной стоимости.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. На сегодняшний день "Ласточки" различных модификаций курсируют на маршрутах Москвы, Московской, Ивановской, Курской, Орловской, Калининградской и Псковской областей, Республики Карелия, Пермского края и других регионов. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.

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РоссияКраснодарский крайРостовская область
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