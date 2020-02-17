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Правительство расширило границы ТОР "Кангалассы" в Якутии и изменило ее название

Режим территории опережающего развития теперь распространяется на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" и сменило ее название - на ТОР "Якутия". Режим ТОР теперь распространен на отдельные участки поселков Жатай (отдельный городской округ, находится примерно в 20 км от Якутска) и Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе, сообщается на сайте правительства Якутии.

Ранее режим ТОР распространялся на микрорайон Кангалассы, который входит в городской округ Якутска, но тем не менее находится от него в 40 км, где были выделены 138 га земли.

"Председателем правительства Михаилом Мишустиным подписано постановление №149 о расширении границ ТОР и переименовании ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" на ТОР "Якутия". Якорными являются проекты создания современной высокотехнологичной судостроительной верфи (АО "Жатайская судоверфь") и строительства грузового терминала (ООО "Грузовой терминал Нижний Бестях")", - говорится в сообщении. Отмечается, что расширение границ ТОР позволит создать более 780 рабочих мест, привлечет порядка 8,6 млрд рублей частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивается в 2,8 млрд рублей.

На Жатайской судоверфи планируется выпускать до 10 речных судов в год и создать комплекс по утилизации списанных судов. Строительство грузового терминала в Нижнем Бестяхе включает в себя контейнерный терминал, тяжеловесную площадку и платформу для выгрузки техники.

На сайте сообщается, что в ближайшей перспективе прорабатываются проекты якутского транспортно-логистического узла в поселке Нижний Бестях, проекты в сфере перерабатывающего производства в Центральной и Западной Якутии.

Проект ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, соглашения об инвестиционной деятельности на площадках ТОР были подписаны с 20 резидентами, 10 из них реализовали свои проекты при объеме частных инвестиций в размере 1,4 млрд рублей с порядка 180 рабочими местами. С учетом расширения в ТОР "Якутия" на данный момент реализуются 22 проекта с объемом инвестиций 11,5 млрд рублей и созданием 1129 рабочих мест (ранее было 2,8 млрд рублей с планами создания около 450 рабочих мест).

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РоссияЯкутияДальний Восток
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