Михаил Россеев стал заместителем председателя правления - главным бухгалтером "Газпрома"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Газпром" провел ряд кадровых перестановок и структурных изменений. В частности, заместителем председателя правления - главным бухгалтером "Газпрома" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера. Васильева освобождена от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена правления ПАО "Газпром" [Васильевой и Россеева] будут приняты советом директоров компании", - отмечается в сообщении.