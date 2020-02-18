СМИ: Toyota возобновила работу еще одного завода в Китае

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor возобновила во вторник работу своего сборочного завода в одном из крупнейших китайских городов Тяньцзинь на северо-востоке КНР. Ранее она была приостановлена из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса, передает информационное агентство Kyodo.

Завод в Тяньцзине, по данным агентства, пока будет работать не на полную мощность, поскольку по-прежнему испытывает сложности из-за нарушения производственных цепочек, связанных с карантинными ограничениями. В понедельник Toyota Motor запустила также ранее остановленные предприятия в городах Чанчунь и Гуанчжоу. Предполагается, что после 24 февраля заработает и четвертый завод корпорации в Китае, который распложен в Чэнду - административном центре юго-западной провинции Сычуань.

Компания ранее планировала возобновить деятельность своих предприятий в КНР в самом начале февраля, после выходных по случаю лунного Нового года, затем отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи со вспышкой коронавируса не улучшилась, и сроки были вновь перенесены.

Другой японский концерн Mazda в понедельник также запустил завод в городе Нанкин.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели свыше 12,5 тыс., число зараженных превысило 72,4 тыс. человек.