"Яндекс" начал выдавать свою "умную" колонку на двухнедельный тест-драйв

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" начал бесплатно выдавать "умную" колонку - "Яндекс.Станцию" - на две недели для тестирования. Если устройство не понравится, пользователь сможет вернуть его обратно, говорится в сообщении компании во вторник.

Чтобы взять "Станцию" на время, покупателю не придется тратить деньги или оставлять залог, утверждают в компании. Для этого достаточно оформить покупку с оплатой по частям через "Яндекс.Кассу" с помощью паспорта. Если покупатель вернет колонку в течение двух недель, покупку отменят, а если решит оставить ее себе, то ему будет предложено несколько вариантов оплаты на сайте или через приложение "Яндекс.Денег".

Так, при полной оплате в первые 30 дней колонка будет стоить 10 990 рублей. Если платить по частям, то месячный платеж в течение полугода составит 2260 рублей, в течение года - 1344 рублей.

"Умные" колонки можно получить на стендах "Яндекса" в ТЦ "Океания" и "Тройка" в Москве, в ТЦ "Охта Молл" и "Жемчужная Плаза" в Санкт-Петербурге, а также в ТЦ "Радуга парк" и "Алатырь" в Екатеринбурге. Скоро такие же стенды появится в этих городах в торговых центрах "Мега".

"Яндекс.Станция" - первое устройство, разработанное "Яндексом", которым можно управлять с помощью голосового помощника "Алиса". Продажи устройства начались в июле 2018 года в офлайн-магазине "Яндекса". В октябре 2019 года в продажу вышла уменьшенная версия колонки - "Яндекс.Станция Мини", особенностью которой стало управление жестами.

Как ранее заявляли в "Яндексе", в 2019 году компания заработала 1,5 млрд рублей на продаже устройств с "Алисой", включая "умные" колонки, бортовые компьютеры "Яндекс.Авто" и медиаплееры "Яндекс.Модуль".