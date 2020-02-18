McDonald’s открыл новый ресторан в Москве, где будут готовить еду только для доставки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald’s откроет новый формат ресторана - dark kitchen, фабрику-кухню, которая работает только на доставку еды, говорится в сообщении компании.

"В ответ на стремительное развитие рынка доставки и с целью разгрузки своих предприятий в Москве, компания McDonald’s открыла кухню, которая работает только для служб доставки.

Новая кухня начала свою работу в тестовом режиме в 2019 году и стала одной из первых в мире для компании McDonald’s, на данный момент она работает со службами доставки "Яндекс.Еда" и "Delivery Club", - сообщили в компании.

Для заказа доступны все сэндвичи, Чикен Макнаггетс, роллы, креветки, куриные крылышки, картофель фри и картофель по-деревенски, соусы, холодные напитки, молочные коктейли и некоторые десерты. Доставка осуществляется в течение 30 минут.

Решение о дальнейшем масштабировании данного формата будет принято по результатам работы проекта.

Доставка из ресторанов сети была запущена в России в 2017 году, и в данный момент доступна в 73 городах РФ, в общей сложности из 585 предприятий. Компания планирует и в дальнейшем расширять географию сервиса доставки, охватив ряд новых регионов. Так, "МакДоставка" появится в Мурманске.

По данным Deloitte, каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 35 лет имеет опыт онлайн-заказа еды, а в среднем жители нашей страны делают примерно по три заказа доставки в месяц.

Dark kitchen - популярная во всем мире бизнес-модель. В России по этой модели уже работает ряд как сетевых, так и несетевые проектов. Например, в 2016 году открылся dark kitchen ресторан ВкусLab, в 2017 году "Кухня на районе". В 2019 году формат начали тестировать "Росинтер ресторантс холдингс" ("Il патио", "Планета суши", "Шикари", "Мама Раша", "Амбар", TGI Fridays) и ресторатор Аркадий Новиков в партнёрстве с Delivery Club. Как отмечала газета "Ведомости", инвестиции в каждую фабрику-кухню "Росинтер" оценивает в 5 млн рублей. По данным газеты, всего Novikov group планирует открыть 24 ресторана.