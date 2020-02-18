Сбербанк восстановил работу приложения после небольшого сбоя

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сбербанк восстановил работу приложения "Сбербанк Онлайн" после сегодняшнего небольшого сбоя, сообщил ТАСС представитель пресс-службы банка.

"В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в "Сбербанк Онлайн". Это не оказало влияния на другие сервисы банка. В настоящее время сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения клиентам банка за причиненные неудобства", - отметили в банке.

Ранее 18 февраля клиенты банка пожаловались на невозможность проведения ряда операций в мобильном приложении кредитной организации. Ресурс Downdetector зафиксировал утром порядка 500 сбоев.