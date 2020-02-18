Лукашенко 18 февраля встретится с Сечиным

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится во вторник с председателем правления "Роснефти" Игорем Сечиным. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Встреча пройдет на фоне непростых переговоров Москвы и Минска об условиях поставок нефти из России в Белоруссию.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. Власти Белоруссии занимаются вопросами компенсации за ущерб от поступления в апреле прошлого года "грязной нефти" из РФ.

7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Власти Белоруссии по-прежнему занимаются поиском альтернативных вариантов поставок нефти.

"Роснефть" - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира.