Борисов за три месяца утвердит карту развития высокотехнологичных проектов Росатома

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в течение трех месяцев утвердит "дорожную карту" развития в РФ высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ", реализуемой госкорпорацией "Росатом", и обеспечит ее реализацию. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, подписанного Михаилом Мишустиным.

В июле 2019 года правительство заключило соглашения о намерениях с Росатомом по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ".

Во исполнение этого соглашения куратором высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ" Мишустин назначил Борисова. Координировать развитие этого направления в России поручено коллегии военно-промышленной комиссии РФ. Ответственными за развитие высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ", согласно распоряжению, будут Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и Минобрнауки России.

Одним из направлений деятельности Росатома в сфере перспективных материалов и новейших технологий является производство полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна.