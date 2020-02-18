Госдума одобрила во II чтении приведение регулирования лотерей к антиотмывочным нормам

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на дальнейшее приведение законодательства, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей, в соответствие с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект относит операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом. Соответственно к операторам лотерей будут предъявляться требования, аналогичные требованиям к таким организациям согласно "антиотмывочному" законодательству.

Также, согласно законопроекту, идентификация участника лотереи не проводится при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей, за исключением случая, когда возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Оператор лотереи получит право поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитным организациям, организации федеральной почтовой связи, а также оператору связи проводить идентификацию или упрощенную идентификацию участников лотерей.

Во втором чтении были приняты шесть поправок юридико-технического характера.