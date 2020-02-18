Минпромторг ожидает летом заключения первых СПИК 2.0

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ ожидает, что первые специнвестконтракты по новым правилам (СПИК 2.0) будут заключены летом 2020 года, сообщил замминистра Алексей Беспрозванных.

"Нам для практической реализации предусмотренных федеральными законами нормативов СПИК 2.0. необходимо издать порядка 16 подзаконных актов. Мы над этим сейчас работаем, заключение первых специнвестконтрактов по новым нормативам ожидается летом текущего года", - сказал он на совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что механизм СПИК 2.0 может заработать в первом квартале после подготовки всей нормативной базы и утверждения перечня технологий в рамках СПИК.

Беспрозванных напомнил, что в августе прошлого года вступило в силу законодательство о новых специнвестконтрактах. В рамках СПИК 2.0 увеличивается срок действия контрактов до 20 лет с 10 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводится процедура конкурсного, публичного отбора, пояснил замминистра. Он добавил, что исключаются требования по "нижней" границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный "входной" порог составлял 750 млн рублей, а также предоставляются льготы по налогу на прибыль на срок реализации проекта.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.