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Суд отказал ЦБ в аресте имущества бывшего руководства МИнБанка на 196 млрд рублей

С января 2019 года МИнБанк проходит процедуру санации через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/ Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство ЦБ об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров Московского индустриального банка (МИнБанка) на 195,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

ЦБ просил суд наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, 19 ответчиков. В их числе - бывший руководитель МИнБанка Абубакар Арсамаков. Ранее Арсамакову и его семье принадлежали 12,42% банка.

22 января 2019 года ЦБ объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На тот момент МИнБанк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков.

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