В "Единой России" предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

"К теме повышения пенсий опережающими темпами нужно, безусловно, возвращаться, учитывая изменившуюся социально-экономическую ситуацию, - сказал Исаев. - Бюджет у нас стабильный, он профицитный. Фонд национального благосостояния в настоящий момент достаточно полон. Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути повышения пенсионного обеспечения".

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением. "Полное восстановление индексации пенсий всем работающим пенсионерам - это около 0,5 трлн рублей - достаточно существенные средства. Это нужно обсуждать с правительством, это не быстро обсуждаемый вопрос", - отметил он.

"До тех пор, пока мы не имеем окончательного ответа, как мы решим вопрос с работающими пенсионерами, сеять подобного рода надежды, ожидания, споры было бы неправильно", - считает единоросс.

Экс-глава ПФР Антон Дроздов в октябре прошлого года отмечал, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в 2020 году потребуется порядка 368 млрд рублей. В РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Индексация пенсий работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих она ежегодно индексируется с 1 января.