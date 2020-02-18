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Затраты на маркировку для всей молочной отрасли в России не превысят 4 млрд рублей

В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки сумма затрат на закупку оборудования находится в диапазоне от 15 до 35 тыс. рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оператор маркировки в РФ - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оценил затраты на внедрение маркировки в молочной отрасли на сумму не более 4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник представитель ЦРПТ Алексей Сидоров в ходе сессии на форуме "Молочная и мясная продукция - 2020" в Красногорске.

"На предприятиях разные условия производства, автоматизированная линия обойдется в 1,5 млн рублей, ручная - в 12 тыс. По нашим расчетам, затраты на всю отрасль в пределе достигают 4 млрд рублей", - сказал он.

Таким образом Сидоров прокомментировал оценку стоимости маркировки товаров от Национального союза производителей молока "Союз молоко", по данным которого в первый год молочная отрасль должна затратить около 60 млрд рублей. "Насколько я помню, ваши оценки [оценки "Союз молоко"] были от 4,5 до 10 млн рублей на линию, вы говорили, что в отрасли 2 тыс. предприятий, и в среднем на одном предприятии 2,6 линии. Правильно давать оценки по отдельным категориям, неправильно брать все количество линий и умножать на одну цифру, решения требуются разные", - добавил он.

Сидоров отметил, что, по оценкам ЦРПТ, в отрасли около 4 тыс. предприятий, из них 450 - это крупные и средние и 3,5 тысячи - это микро- и малые производители. "Разница в этих предприятиях - в степени автоматизации и объемах выпуска, соответственно, для больших предприятий стоимость оборудования на одну линию до 1,5 млн рублей, эти оценки подтверждают сами компании. Для других 3,5 тыс. - более дешевые решения, поскольку там нет таких скоростей", - пояснил он.

В пресс-службе ЦРПТ уточнили, что для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки сумма затрат на закупку оборудования находится в диапазоне от 15 до 35 тыс. рублей - в зависимости от необходимой производительности принтера этикеток.

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов, а 18 июля 2019 года стало известно о том, что обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за ЦРПТ.

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