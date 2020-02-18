{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин Испании одобрил законопроект о "налоге на Google"

Ожидается, что этот налог составит 3%

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил во вторник законопроект, который предусматривает введение налогообложения в отношении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро.

Речь идет о так называемом налоге на Google. Также кабмин одобрил проект закона о налоге на финансовые операции. Теперь обе инициативы будут переданы на рассмотрение парламента страны. "Совет министров одобрил законопроект… о так называемом налоге Тобина и законопроект о налоге на определенные цифровые услуги ["налог на Google"]", - сказала она.

"У нас не может быть современного государства всеобщего благосостояния с устаревшей налоговой системой, - отметила она. - Это правительство осуществит преобразование цифрового налога без повышения налогов для среднего класса или для малого и среднего бизнеса". Ожидается, что "налог на Google" затронет прибыль интернет-гигантов и составит 3%.

Правительство Испании рассчитывает получить до €1,8 млрд в год благодаря этим двум налогам.

По словам представителя правительства, в качестве исключения налоговую декларацию за второй и третий квартал 2020 года можно будет представить лишь к концу текущего года, чтобы "компании смогли адаптироваться к новому налогу". При этом власти Испании уточнили, что страна "ищет международный консенсус" по данному вопросу. В случае "достижения международного соглашения, испанское законодательство будет приспосабливаться к этому согласованному налогу".

По данным местных СМИ, власти Испании рассчитывают, что до конца года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сможет подготовить соглашение о внедрении новой международной налоговой системы, чтобы решение Мадрида не носило одностороннего характера.

"Налог на Google"

Считается, что в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения этого цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет.

Ранее газета El Mundo передавала, что Госдепартамент направил в свои посольства тех государств, которые рассматривают возможность введения "налога на Google", документ, в котором отмечается, что администрация президента Дональда Трампа "не потерпит никакой дискриминации против компаний со штаб-квартирами в США". В документе посольствам поручено предупредить власти стран о вероятных мерах в случае, если правительства предпримут такие шаги в одностороннем порядке.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Законопроект о регулировании рынка такси вернули авторам
Этот документ, в частности, определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать водительскую квалификацию в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС