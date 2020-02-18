Кабмин Испании одобрил законопроект о "налоге на Google"

МАДРИД, 18 февраля. /ТАСС/. Совет министров Испании одобрил во вторник законопроект, который предусматривает введение налогообложения в отношении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро.

Речь идет о так называемом налоге на Google. Также кабмин одобрил проект закона о налоге на финансовые операции. Теперь обе инициативы будут переданы на рассмотрение парламента страны. "Совет министров одобрил законопроект… о так называемом налоге Тобина и законопроект о налоге на определенные цифровые услуги ["налог на Google"]", - сказала она.

"У нас не может быть современного государства всеобщего благосостояния с устаревшей налоговой системой, - отметила она. - Это правительство осуществит преобразование цифрового налога без повышения налогов для среднего класса или для малого и среднего бизнеса". Ожидается, что "налог на Google" затронет прибыль интернет-гигантов и составит 3%.

Правительство Испании рассчитывает получить до €1,8 млрд в год благодаря этим двум налогам.

По словам представителя правительства, в качестве исключения налоговую декларацию за второй и третий квартал 2020 года можно будет представить лишь к концу текущего года, чтобы "компании смогли адаптироваться к новому налогу". При этом власти Испании уточнили, что страна "ищет международный консенсус" по данному вопросу. В случае "достижения международного соглашения, испанское законодательство будет приспосабливаться к этому согласованному налогу".

По данным местных СМИ, власти Испании рассчитывают, что до конца года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сможет подготовить соглашение о внедрении новой международной налоговой системы, чтобы решение Мадрида не носило одностороннего характера.

"Налог на Google"

Считается, что в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения этого цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет.

Ранее газета El Mundo передавала, что Госдепартамент направил в свои посольства тех государств, которые рассматривают возможность введения "налога на Google", документ, в котором отмечается, что администрация президента Дональда Трампа "не потерпит никакой дискриминации против компаний со штаб-квартирами в США". В документе посольствам поручено предупредить власти стран о вероятных мерах в случае, если правительства предпримут такие шаги в одностороннем порядке.