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Минфин выступает против продления амнистии капиталов в России

Ее третий этап продлится до 29 февраля 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ выступает против продления сроков амнистии капиталов в России. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Продлеваться не будет. Зачем устанавливать срок, если все время его переносить? Поэтому в Минфине позиция - продлевать не нужно", - отметил Сазанов.

Третий этап амнистии капиталов стартовал в России 1 июня 2019 года, он продлится до 29 февраля 2020 года. За этот период физические лица могут добровольно задекларировать свое имущество, активы, а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

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Россия
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