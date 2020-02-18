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ФАС разъяснила идею о рыбных аукционах

Инициатива не предполагает отмены действующих квот, отметили в ведомстве
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ФАС в рамках инициативы о переходе от исторического принципа на добычу водных биоресурсов к проведению электронных аукционов не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"ФАС России не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять. Мы считаем, что действующие договоры не должны быть прекращены, но при этом важно внести изменения в законодательство и установить, что дальнейшее (после окончания действующих договоров - прим. ТАСС) распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями. Важно обозначить это заранее, чтобы правила работы в отрасли были заблаговременно всем известны", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева.

Он добавил, что любая отрасль экономики без присутствия в ней конкуренции начинает стагнировать и поэтому важно, чтобы рыбная отрасль развивалась в конкурентной и прозрачной среде. Как отмечается в сообщении, эти предложения направлены ФАС России в Росрыболовство и Минсельхоз России.

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