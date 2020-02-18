Решение о введении санкций США против Rosneft Trading одобрил лично Трамп

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Решение о применении Соединенными Штатами санкций в отношении компании Rosneft Trading, S.A. и ее руководителя Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено непосредственно американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, на котором было объявлено о применении рестрикций против Rosneft Trading, S.A., представитель администрации США высокого ранга.

"Нынешнее решение было одобрено самим президентом", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега ранее обсуждали ситуацию в Венесуэле.

"Президент [Трамп] в прошлом говорил с российским президентом Путиным о Венесуэле, о важности демократического перехода в Венесуэле и, по существу, о том, что неприемлемо никакому игроку дестабилизировать не только Венесуэлу, но и остальной регион своими действиями", - заявил ведущий брифинга.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.