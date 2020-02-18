Активы Rosneft Trading в США блокируются в связи с санкциями

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Активы Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в США блокируются в связи с решением Вашингтона внести компанию в санкционный список по Венесуэле. Об этом заявила во вторник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"В результате сегодняшних действий вся собственность и доли в собственности Rosneft Trading и Дидье Касимиро в США <...> будут заблокированы", - сказала она.

При этом она добавила, что санкции направлены не только против активов компании и ее главы в США. "Любой, кто ведет дела с Rosneft Trading и Дидье Касимиро, рискует попасть под действие санкций", - пояснила она.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.