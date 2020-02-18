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Посольство РФ назвало санкции против Rosneft Trading примером недобросовестной конкуренции

В российской дипмиссии в США указали, что экстерриториальное применение национального законодательства неприемлемо

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США во вторник назвало примером недобросовестной конкуренции решение Вашингтона ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A.

"США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании из американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это - очередной яркий пример недобросовестной конкуренции", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook дипмиссии.

"Экстерриториальное применение национального законодательства неприемлемо. Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне", - подчеркнуло посольство.

Ранее администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

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