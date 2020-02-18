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Путин упразднил избыточные процедуры по лицензированию авиаперевозок

Документ снимает избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования пассажирских и грузовых авиаперевозок с целью исключить дублирование действующих норм. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно упраздненным положениям Воздушного кодекса РФ, деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и грузов подлежит обязательному лицензированию. Аналогичное правило предусмотрено и для выполнения авиационных работ.

В то же время до получения лицензии, выдаваемой Росавиацией, заинтересованное лицо должно получить в этом же ведомстве сертификат эксплуатанта, который сам по себе подтверждает соответствие лицензионным требованиям.

Подписание закона устраняет дублирование процедур сертификации авиаперевозчиков процедурами лицензирования их основной деятельности и снимает избыточную административную нагрузку с субъектов воздушного транспорта, осуществляющих перевозки воздушным транспортом пассажиров и грузов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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