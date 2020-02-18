Проект по искусственному интеллекту внесут в кабмин в течение месяца

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" будет внесен на рассмотрение в правительство в течение ближайших 30 дней. Об этом рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Михаил Насибулин, курирующий блок по цифровым технологиям.

"На финальной стадии уже, Минэкономразвития его дорабатывает. Думаю, что в ближайший месяц уже будем в аппарат правительства вносить", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности документа.

Как пояснил Насибулин, в федеральном проекте будут конкретные мероприятия с "ответственными, деньгами и сроками", в то время как Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная президентом РФ в октябре 2019 года, затрагивает общие направления технологии. "Стратегия - верхнеуровневый документ, а федеральный проект - уже то, что нужно сделать, чтобы к тому, что заявлено в стратегии, прийти", - отметил он.

На данный момент нацпрограмма "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Искусственный интеллект является одной из "сквозных" технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Согласно дорожной карте по ИИ, предполагается выделить из бюджета на развитие технологии 56,7 млрд руб.