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"Дочка" АФК "Система" профинансирует сделку по покупке сети Real на сумму до €263 млн

Планируется, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки на сумму до €263 евро примут участие сторонние инвесторы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Sistema Finance S. A. (100-процентная "дочка" АФК "Система") направит до €263 млн евро для покупки у Metro AG германских гипермаркетов Real консорциумом инвесторов, куда входят люксембургская SCP Group SARL и германская x+bricks. Об этом говорится в сообщении корпорации.

"ПАО АФК "Система" сообщает, что ее 100-процентная дочерняя компания Sistema Finance S. A. взяла на себя обязательство по предоставлению акционерного финансирования на сумму до €263 млн. Обязательство возникло в связи с приобретением консорциумом покупателей, контролируемых компанией SCP Group SARL (миноритарная доля в которой принадлежит АФК "Система"), немецкой сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний", - говорится в сообщении.

Планируется, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки на сумму до €263 евро примут участие сторонние инвесторы. Сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2020 года, что обусловлено выполнением ряда условий, среди которых получение одобрения совета директоров АФК "Система", а также согласия ряда государственных органов, пояснили в компании.

Консорциум инвесторов из компаний, специализирующихся на европейской коммерческой недвижимости (люксембургская компания SCP Group, основанная в 2009 году инвесторами из РФ, и германские компания x+bricks и ретейлер Kaufland), заключили в декабре 2019 года меморандум о намерениях и эксклюзивных переговорах по покупке у Metro AG 100% операционного бизнеса сети Real, 80 принадлежащих сети объектов недвижимости и онлайн-магазина. Metro AG оценивала сделку в €300 млн.

Сеть Real насчитывает порядка 276 гипермаркетов в Германии.

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