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Wildberries рассматривает варианты сотрудничества с Германией и Францией

По данным компании, реализация экспортного потенциала позволит нарастить продажи российских предпринимателей на новых рынках

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает варианты сотрудничества с Германией и Францией, сообщил ТАСС представитель компании.

"Мы изучаем возможные варианты сотрудничества с другими странами Евросоюза, в том числе с Францией и Германией. Переговоры с официальными представителями зарубежных стран проходят при участии Министерства торговли и промышленности РФ", - сообщили в компании.

По словам представителя Wildberries, реализация экспортного потенциала компании позволит нарастить продажи российских предпринимателей на новых рынках.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров провел встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Как сообщил глава Минпромторга журналистам, в ходе встречи затрагивалась тема развития интернет-торговли. "Мы хотели бы видеть возможность размещения логистического центра нашей компании Wildberries в Германии. Также как они сейчас реализовывают свой проект в Словакии, в свое время поддержанный также со стороны правительства Словакии. Поэтому я думаю, что эти и другие аспекты взаимодействия, которые обсуждались, они дадут существенный вклад в развитие нашего двустороннего сотрудничества", - сообщил министр.

Wildberries - онлайн-ретейлер на территории стран ЕАЭС, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании после выхода на рынок ЕС охватывает шесть стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Польшу. В октябре 2019 года стало известно, что ретейлер намерен во II квартале 2020 года начать строительство распределительного центра в Словакии. Инвестиции в строительство составят €200 млн.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичГерманияРоссияФранция
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