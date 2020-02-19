Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA осудила санкции США против компании Rosneft Trading, назвав их инструментом против конкурентоспособных игроков с целью захвата контроля над нефтяным рынком. Об этом сообщается в заявлении компании, распространенном во вторник.

"PDVSA и ее сотрудники выражают свое несогласие с принудительными мерами, принятыми... правительством США против ["дочки"] нефтяной компании "Роснефть", которая инвестирует и ведет коммерческую деятельность на законных основаниях в Боливарианской Республике Венесуэла, - говорится в документе. - Политика США по односторонним санкциям направлена на конкурентные компании на мировом рынке... чтобы влиять на формирование цен, контролировать или устранять основных игроков и таким образом осуществлять гегемонистский контроль над мировым рынком нефти".

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.