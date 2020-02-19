Министр нефти Венесуэлы: США хотят устранить конкурентов в нефтяной сфере путем санкций

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство США стремится избавиться от конкурентов в нефтяной сфере, используя санкции. Такое мнение во вторник выразил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Правительство США действует как экономический наемный убийца, чтобы устранить конкуренцию, контролировать спрос и предложение, а также систему цен на мировом рынке нефти", - написал он в своем Twitter.

Министр также отметил, что миру угрожают "денежные амбиции Большой Америки".

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.