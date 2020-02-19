"Ведомости": авиабилеты на Камчатку могут подорожать на 10%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Авиабилеты из Москвы в аэропорт Петропавловска-Камчатского Елизово могут подорожать на 10% по причине повышения тарифов аэропорта. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой, которое содержит заключение управления регулирования транспорта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По информации издания, в настоящее время холдинг "Аэропорты регионов", владеющий аэропортом Елизово, строит в воздушной гавани терминал площадью 30 тыс. кв. м, общей стоимостью 7 млрд рублей. Для возврата средств холдинг планирует установить повышенные тарифы на период с 2023 по 2027 год.

В свою очередь, ФАС согласна повысить стоимость предоставления услуг авиакомпаниям. Так, служба готова повысить тарифы для взлета-посадки воздушных судов и авиационной безопасности в среднем в 2-2,2 раза, а тариф за предоставление терминала и обслуживание пассажиров - в 6 раз. Таким образом, с 2023 года общие сборы с авиакомпаний вырастут в 2,7 раза. Расчеты ФАС также показывают, что по причине повышения тарифов, стоимость авиабилетов в аэропорт Елизово вырастет на 10%.

Представитель "Аэропортов России" сообщил "Ведомостям", что повышение тарифов обсуждалось в правительстве РФ и ФАС при участии представителей авиакомпаний. Он отметил, что до 2023 года проект может получить государственную поддержку в виде субсидирования кредитной ставки на строительство или капитальный грант. В этом случае тарифы будут снижены. В свою очередь, в Министерстве транспорта РФ поддержали идею выделения гранта.