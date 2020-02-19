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Украина заявила, что готова к транзиту нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Одесса - Броды"

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим уточнил, что поставки можно осуществлять и железнодорожным транспортом

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Броды", кроме того, возможны поставки железнодорожным транспортом. Об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в интервью белорусскому порталу naviny.by.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно", - сказал дипломат. По его словам, "если будет заявка [на транзит нефти], мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии". Кизим напомнил, что когда летом 2019 года Россия ввела эмбарго на поставки топлива на Украину, Белоруссия увеличила объемы поставок нефтепродуктов для украинской стороны. "Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", - подчеркнул посол.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Власти Белоруссии занимаются поиском альтернативных вариантов поставок нефти. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в режиме реверса. 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. В начале февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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