Титов считает нужным распространить суды присяжных на уголовные дела о мошенничестве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов поддерживает предложение Верховного суда РФ распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел и преступления в сфере предпринимательства, но в первую очередь его надо распространить на уголовные дела о мошенничестве.

"Суды присяжных должны применяться прежде всего к ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал он в среду на пресс-конференции. Титов пояснил, что в любом факте мошенничества должен быть предусмотрен умысел, человек должен заранее продумать схему такого преступления, но правоохранительные органы часто возбуждают уголовные дела, когда предприниматель не смог исполнить контракт или перестал выплачивать банковский кредит.

"Здесь мы видим большую роль суда присяжных, которые, основываясь на своем опыте, смогут определить, был ли умысел или человек что-то нарушил, исходя из жизненных обстоятельств, не имея никакого умысла", - отметил бизнес-омбудсмен. Он считает, что при рассмотрении таких уголовных дел присяжным не надо будет копаться в экономических схемах, налогах, они должны будут только определить, "был ли умысел на мошенничество или нет".

11 февраля председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ сообщил, что Верховный суд предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения. Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этой теме главе государства необходимо будет представить к 1 июня. С идеей ввести институт следственного судьи выступил на заседании СПЧ 10 декабря 2019 года один из участников совета, первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Комментируя это предложение, Путин сказал, что его необходимо оценить на экспертном уровне.