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СМИ: генеральный директор Hyundai Motor уйдет в отставку

По информации агентства Yonhap, Чон Мон Гу покинет свою должность 16 марта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Hyundai Motor не стал переизбирать Чон Мон Гу на пост генерального директора компании. Как в среду сообщает агентство Yonhap, он покинет свою должность 16 марта 2020 года в связи с истечением трехлетнего срока его полномочий.

Несмотря на уход с поста, Чон Мон Гу продолжит исполнять обязанности председателя правления концерна Hyundai Motor Group. На данный момент его возраст составляет 81 год. Как отмечает агентство, уход Чон Мон Гу должен укрепить позиции в компании его сына Чон Ый Сона, который занимает должность заместителя председателя совета директоров Hyundai Motor.

В начале февраля 2020 года Чон Мон Гу вошел в Автомобильный зал славы (музей в США, посвященный автомобильной технике), что является одной из престижнейших наград в отрасли. Кроме него, в зал славы этого музея включены основатель Ford Motor Company Генри Форд, основатель Mercedes-Benz Карл Бенц, основатели японских компаний Honda Motor Company и Toyota Motor Corporation.

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