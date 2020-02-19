Минсельхоз проанализирует потенциальные направления развития фермерских хозяйств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует в 2020 г. проанализировать потенциальные направления развития фермерских хозяйств для того, чтобы понять вектор их развития и при необходимости усовершенствовать меры государственной поддержки. Об этом на XXXI съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "В текущем году Минсельхоз проанализирует потенциальные направления развития малых форм хозяйствования. Это позволит, во-первых, определить дельнейший вектор развития малых сельхозпредприятий, во-вторых, - найти новые точки роста, в-третьих, - усовершенствовать меры государственной поддержки и, наконец, при необходимости обозначить корректировки действующего законодательства", - сказал он.

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Министр выразил надежду на то, что регионы и профессиональное сообщество активно включатся в разработку концепции развития малых форм хозяйствования. По словам Патрушева, ключевой целью всех действующих и запланированных в дальнейшем мероприятий является повышение качества жизни сельского населения. "Она, в первую очередь, будет достигаться за счет новой государственной программы комплексной программы развития сельских территорий, которая реализуется с начала текущего года. Мероприятия госпрограммы направлены на решение наиболее актуальных вопросов населения сельских территорий, в том числе обеспечения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, а также создание и развитие инфраструктуры", - сказал он. Патрушев подчеркнул, что госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. С начала 2020 г. в 47 субъектах уже реализуется 146 проектов по строительству или реконструкции почти 400 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов, домов культуры и других объектов. "В целом, мы планируем, что в этом году мероприятия госпрограммы затронут более 1 млн человек, однако обозначенные объемы не покрывают все потребности. Заявки от регионов значительно превысили не только предусмотренные объемы финансирования, но и паспортные значения госпрограммы", - заключил он. Согласно презентации АККОР, представленной на съезде, количество крестьянских и фермерских хозяйств в России на 1 января 2020 г. составляло 176,3 тыс., микропредприятий в этой отрасли - 26,1 тыс., малых предприятий - 6,1 тыс. Общий размер развиваемых малыми формами хозяйствования (кроме личных подсобных хозяйств) посевных площадей составляет 47,9 млн га, или 60,2% от общей посевной площади. Доля фермерских хозяйств Дмитрий Патрушев также сообщил о росте доли фермерских хозяйств в общей структуре сельхозпроизводства до 13,6% с 12% за 2019 г. "Доля фермерских хозяйств в валовом производстве сельхозпродукции по итогам 2018 г. составила 12%, за 2019 г. показатель увеличился и достиг 13,6%", - сказал он.