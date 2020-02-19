Минсельхоз проанализирует потенциальные направления развития фермерских хозяйств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует в 2020 г. проанализировать потенциальные направления развития фермерских хозяйств для того, чтобы понять вектор их развития и при необходимости усовершенствовать меры государственной поддержки. Об этом на XXXI съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"В текущем году Минсельхоз проанализирует потенциальные направления развития малых форм хозяйствования. Это позволит, во-первых, определить дельнейший вектор развития малых сельхозпредприятий, во-вторых, - найти новые точки роста, в-третьих, - усовершенствовать меры государственной поддержки и, наконец, при необходимости обозначить корректировки действующего законодательства", - сказал он.
Министр выразил надежду на то, что регионы и профессиональное сообщество активно включатся в разработку концепции развития малых форм хозяйствования. По словам Патрушева, ключевой целью всех действующих и запланированных в дальнейшем мероприятий является повышение качества жизни сельского населения. "Она, в первую очередь, будет достигаться за счет новой государственной программы комплексной программы развития сельских территорий, которая реализуется с начала текущего года. Мероприятия госпрограммы направлены на решение наиболее актуальных вопросов населения сельских территорий, в том числе обеспечения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, а также создание и развитие инфраструктуры", - сказал он.
Патрушев подчеркнул, что госпрограмма призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий. С начала 2020 г. в 47 субъектах уже реализуется 146 проектов по строительству или реконструкции почти 400 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе школ, детских садов, домов культуры и других объектов. "В целом, мы планируем, что в этом году мероприятия госпрограммы затронут более 1 млн человек, однако обозначенные объемы не покрывают все потребности. Заявки от регионов значительно превысили не только предусмотренные объемы финансирования, но и паспортные значения госпрограммы", - заключил он.
Согласно презентации АККОР, представленной на съезде, количество крестьянских и фермерских хозяйств в России на 1 января 2020 г. составляло 176,3 тыс., микропредприятий в этой отрасли - 26,1 тыс., малых предприятий - 6,1 тыс. Общий размер развиваемых малыми формами хозяйствования (кроме личных подсобных хозяйств) посевных площадей составляет 47,9 млн га, или 60,2% от общей посевной площади.
Доля фермерских хозяйств
Дмитрий Патрушев также сообщил о росте доли фермерских хозяйств в общей структуре сельхозпроизводства до 13,6% с 12% за 2019 г.
"Доля фермерских хозяйств в валовом производстве сельхозпродукции по итогам 2018 г. составила 12%, за 2019 г. показатель увеличился и достиг 13,6%", - сказал он.
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Министр также подчеркнул, что индекс производства фермерских хозяйств в прошедшем году превысил 110%. По его словам, малый бизнес занимает одну из ключевых позиций в сфере растениеводства. В частности, фермеры в 2019 г. обеспечили производство трети всего объема зерна.
Кроме того, он отметил вклад фермеров в развитие животноводства. "Не секрет, что проекты в этой отрасли являются сравнительно дорогостоящими, а, следовательно, имеют больший срок окупаемости. Несмотря на это, рост поголовья именно в малых предприятиях за 2019 г. во многом обеспечил положительную динамику во всем российском животноводстве", - сказал он.
Министр добавил, что в дальнейшем государство продолжит совершенствовать механизмы господдержки. Он напомнил, что в прошлом году совокупный объем адресной господдержки фермеров и кооперативов был увеличен почти в 1,5 раза, до 19 млрд руб. Кроме того, в рамках единой субсидии и механизма льготного кредитования фермерами и кооперативами дополнительно получено 10,8 млрд руб. Таким образом, по итогам 2019 г. доля фермеров и кооперативов в общем объеме господдержки составила более 19%, сообщил Патрушев.
"Мы не только расширяем механизмы господдержки, но и синхронизируем их с продуктовой линейкой кредитных учреждений", - заверил он.
Доля производителей органической продукции
Патрушев также отметил, что доля малых форм хозяйств в реестре производителей органической продукции составляет чуть более 50%.
"Развиваясь в традиционных направлениях сельского хозяйства, малый агробизнес должен реагировать на глобальные тренды развития АПК и активно выходить на новые рынки. В прошлом году мы обсуждали перспективность рынка органической продукции для фермерских хозяйств. Однако, с начала 2020 г., когда вступил в силу соответствующий закон, в реестре производителей органической продукции доля субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) составляет чуть более 50%", - сказал Дмитрий Патрушев.
Министр призвал крестьянские и фермерские хозяйства более активно осваивать новое направление. "Органическая продукция имеет очень большой потенциал как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - подчеркнул он.
11 февраля Национальный органический союз сообщил, что число компаний, входящих в государственный реестр производителей органической продукции в РФ, увеличилось до 20. По оценкам ассоциации, к концу лета 2020 г. количество таких компаний может увеличиться до 80. Тогда же исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сказал, что всего на российском рынке сейчас присутствуют 92 производителя органики, в то время как в Италии их - более 70 тыс. Весь рынок органики в мире составляет более 100 млрд евро, а Россия производит органики на 30-40 млн евро, отметил он.
О законе
Закон "Об органической продукции" вступил в силу с 1 января 2020 г. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.
Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).